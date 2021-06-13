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Лидеры G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "большой семерки" выступили с заявлением, в котором призвали власти Белоруссии провести в стране новые справедливые выборы, осудили покушение белорусского руководства на права человека и пообещали ввести новые санкции против виновных.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма; вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества; провести новые свободные и справедливые выборы", - говорится в итоговом коммюнике саммита G7.

Там также подчеркивается, что лидеры G7 "глубоко обеспокоены продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером которых являются принудительная посадка рейса FR4978 (23 мая в Минске - ИФ) и арест независимого журналиста и его спутницы".

"Мы будем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных, в том числе путем введения санкций, и продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии", - говорится в итоговом коммюнике.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом бывший главред телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Кроме того, была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

Белоруссия G7

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