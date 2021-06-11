Посольство США потребовало консульского доступа к осужденному Тревору Риду

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве направило протест в МИД из-за отказа в предоставлении консульского доступа к американцу Тревору Риду, осужденному на девять лет колонии общего режима за нападение на полицейских в Москве. Об этом заявил временный поверенный в делах дипмиссии Барт Горман.

По его словам, нота протеста была отправлена на Смоленскую площадь 10 июня. К этому моменту дипломаты 16 дней не могли получить консульский доступ к соотечественнику.

Горман напомнил, что 25 мая у Рида диагностировали коронавирусную инфекцию. По словам дипломата, американцу неоднократно отказывали в разрешении позвонить семье или сотрудникам посольства.

"Он не получил ни одного из писем, которые отправили ему родные. Мы серьезно озабочены состоянием его здоровья. Учреждение, куда его госпитализировали, на протяжении более чем двух недель многократно отказывалось сообщать о его здоровье и о динамике его состояния", - говорится в заявлении дипломата.

Игнорирование регулярных запросов дипломатов на предоставление доступа к гражданину США и информации о его здоровье нарушают как двусторонюю Консульскую конвенцию, так и Венскую конвенцию о консульских сношениях, считают в посольстве.

"Мы настаиваем на том, чтобы данная вопиющая попытка изолировать господина Рида как от его семьи, так и от правительства его страны была немедленно прекращена", - заключил Горман.

Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил Рида к девяти годам колонии за нападение на двоих полицейских в Москве годом ранее. В суде Рид заявил, что вину не признает, поскольку в момент нападения и задержания был пьян и не помнит случившегося. По делу ему назначали психиатрическую экспертизу.

О том, что американец заразился коронавирусом, в конце мая сообщили его родственники. 9 мая во ФСИН объявили, что он вылечился.