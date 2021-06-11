Суд попросили заочно арестовать сына основателя Petropavlovsk Масловского

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следствие попросило Тверской суд заочно арестовать Алексея Масловского - сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского - по уголовному делу о хищении. Суд зарегистрировал это ходайство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дату рассмотрения заявления суд еще не назначил.

МВД 7 июня объявило Алексея Масловского в розыск. Ему вменяют хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Масловский-старший, основатель и бывший директор Petropavlovsk, был арестован в России в декабре 2020 года. Ему предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По даанным МВД, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия в рамках уголовного дела прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника".

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, превышает 95 млн рублей.

Вину Масловский не признает.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮГК в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил правоохранителей проверить сделку по продаже сыном Масловского - Алексеем "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.