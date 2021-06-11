Поиск

Суд попросили заочно арестовать сына основателя Petropavlovsk Масловского

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следствие попросило Тверской суд заочно арестовать Алексея Масловского - сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского - по уголовному делу о хищении. Суд зарегистрировал это ходайство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дату рассмотрения заявления суд еще не назначил.

МВД 7 июня объявило Алексея Масловского в розыск. Ему вменяют хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Масловский-старший, основатель и бывший директор Petropavlovsk, был арестован в России в декабре 2020 года. Ему предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По даанным МВД, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Следственные действия в рамках уголовного дела прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника".

Сумма ущерба, предварительно установленная по делу, превышает 95 млн рублей.

Вину Масловский не признает.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

По информации РБК, в конце 2020 года Максим Харин, представляющий ЮГК в совете директоров Petropavlovsk, обратился в ФСБ с заявлением, в котором попросил правоохранителей проверить сделку по продаже сыном Масловского - Алексеем "Покровскому руднику" административного здания в Благовещенске.

Алексей Масловский Павел Масловский Тверской суд МВД Москва Petropavlovsk

Новости по теме

Новости

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Пандемия коронавируса

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');