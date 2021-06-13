Состояние упавшего с электросамоката главы Кисловодска стабилизировалось

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Состояние главы города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александра Курбатова, который накануне был прооперирован после падения с электросамоката, остается тяжелым, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в мэрии города.

Как отметил собеседник агентства, медикам удалось стабилизировать его состояние.

Представитель мэрии города также сообщил, что Курбатов находится в реанимационном отделении больницы Кисловодска.

Вместе с тем информированный источник "Интерфакса" пояснил, что глава города "получил серьезную черепно-мозговую травму при падении с электросамоката".

В субботу со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщалось, что Курбатов неудачно упал с электросамоката и сразу же был госпитализирован в тяжелом состоянии.