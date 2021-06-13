Главу Кисловодска ввели в искусственную кому

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава города Кисловодска (Ставропольский край) Александр Курбатов, которого накануне прооперировали после падения с электросамоката, введен в искусственную кому, сообщил в воскресенье губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов", - написал он на своей странице в инстаграме.

В субботу со ссылкой на Владимирова сообщалось, что Курбатов неудачно упал с электросамоката и сразу же был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Он был прооперирован, его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.

При падении с электросамоката Курбатов получил серьезную черепно-мозговую травму.