Роспотребнадзор призвал не принимать лекарства от аллергии до вакцинации от COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лекарство от аллергии не поможет уменьшить реакцию на вакцину от коронавируса, даже может навредить, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.

"Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации", - сказано в сообщении.

Антигистаминные могут понадобиться тем пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. "Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны", - отмечается в сообщении.

Успокоительные лекарства перед вакцинацией разрешены.

"На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом", - отметили в Роспотребнадзоре.

После прививки в случае головной боли и повышения температуры можно принять парацетамол или ибупрофен. Кроме того, если после первой прививки человек заболел COVID-19, то вторая доза вакцины не вводится. В Роспотребнадзоре также отметили, что перед вакцинацией необязательно сдавать анализы, в том числе и тест на антитела к коронавирусу.

В конце мая академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин сообщил о более острой восприимчивости к коронавирусу у аллергиков. По его словам, исследования показали, что и коронавирус является фактором, который влияет в организме на аллергическую настроенность.