Медики заметили рост восприимчивости к COVID-19 при обострении аллергии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Когда у аллергиков случаются обострения, они становятся более восприимчивыми к коронавирусу, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

"Аллергологи сопоставили концентрацию аэроаллергенов в окружающей среде и подъемы заболеваемости COVID-19, и они дискутируют и ведут такую тему, что период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям", - сказал он.

По его словам, в московском регионе аллергеном, который повышает восприимчивость к коронавирусу, является береза. В других регионах может быть по-другому.

Академик добавил, что аллергики не так предрасположены к коронавирусу, как больные сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По его словам, исследования показали, что и коронавирус является фактором, который влияет в организме на аллергическую настроенность.

"Таким образом, мы накапливаем новую информацию о том, как коронавирус ведет себя в условиях меняющегося климата, влажности температуры и, в данном случае, концентрации аэроаллергенов", - сообщил Чучалин.