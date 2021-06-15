Суд оставил под стражей экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд во вторник оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты Пивоварова на решение Первомайского суда Краснодара, который в начале июня по ходатайству следствия поместил его в СИЗО до 31 июля включительно.

Пивоваров участвовал в заседании по видеосвязи. Суд отказал в удовлетворении ходатайств о ведении фото- и видеосъемки.

Юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что суд приобщил к материалам дела все личные поручительства за Пивоварова, которые подписали десятки муниципальных депутатов. "Суду представлены около 30 поручительств от депутатов из Москвы, еще 20 - из Петербурга, а также поручительства журналистов, общественных деятелей", - уточнила Буракова.

Защита Пивоварова ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и просила обратить внимание, что ему предоставлено жилье в Краснодаре. Суд приобщил к материалам дела договор с собственником жилья.

Суть обвинения

Пивоварову предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Он содержится в спецблоке СИЗО №1 Краснодара.

Следствие утверждает, что 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, поделился сообщением в фейсбуке и призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации, полагает следствие.

Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин ходатайствовал о приобщении к делу доказательств, что подозреваемый этого не совершал. "Репост публикации "Объединенных демократов" сделала один из администраторов публичной страницы Андрея Пивоварова - Мария Кузнецова. Это подтверждается как показаниями самой Марии Кузнецовой, так и заверенным нотариусом протоколом осмотра админки публичной страницы Пивоварова в Facebook", - заявил адвокат.

В этой ситуации защита также ходатайствовала об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань, где и возбуждено уголовное дело.

"Открытая Россия"

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

Весной 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность трех иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В ведомстве считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая Пивоваров объявил, что российская общественная организация "Открытая Россия" прекращает существование.