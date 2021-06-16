МИД допустил возвращение посла Антонова в США до конца июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"(Возвращение) – скоро. Анатолий Иванович (Антонов) "на чемоданах" сидит все время. Как только команда поступила непосредственно от президента, я думаю, до конца месяца совершенно точно Анатолий Иванович вернется в Вашингтон", - сказал Рябков журналистам в Женеве.

Вместе с тем, по словам самого посла, конкретный день возвращения пока не определен.

"Дат никаких нет. Это чисто технический вопрос, который будет решаться", - сказал Антонов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Байдена в телеэфире в адрес Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон не назывались. После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Салливана вызвали в Кремль, и помощник президента Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций, хотя тот не раз говорил, что не намерен уезжать из Москвы. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.

Кроме того, страны обменялись решениями по высылке групп дипломатов из посольств. 23 апреля Путин своим указом запретил дипмиссиям недружественных России стран нанимать на работу россиян и иностранцев, а 14 мая российское правительство включило в перечень недружественных государств Чехию и США.