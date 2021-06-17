Минюст зарегистрировал очередную партию "Россия будущего"

Ранее партию с таким названием безуспешно пытался зарегистрировать Алексей Навальный

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Партия "Россия будущего", которую Верховный суд РФ ликвидировал в сентябре 2020 года за неучастие в выборах, снова зарегистрирована Минюстом, ее возглавила юрист-переговорщик Мира Моисеева.

"Россия будущего" ("РБ") пополнила список политических партий на сайте министерства юстиции, став 34-й по счету. В карточке организации сообщается, что она зарегистрирована 15 апреля этого года, руководящим органом является федеральный совет, а председателем - Мира Моисеевна Моисеева. Центральный офис партии расположен в Москве в бизнес-центре "Данилов Плаза" на Новоданиловской набережной.

В программе "РБ" отмечается, что она создана "с целью провозглашения и отстаивания конституционных прав и свобод человека и гражданина", выступает за равенство прав и свобод человека и гражданина и "против любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".

Название, которое хотел Навальный

Партию "Россия будущего" изначально - в 2018 году - планировал зарегистрировать оппозиционер Алексей Навальный со своей командой. Однако Минюст отказал в этой процедуре, объяснив это тем, что это наименование уже использовано другой политической структурой, председателем которой является Александр Зорин.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в министерстве, партия была создана в мае 2012 года под названием "Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан", а в марте 2019 года переименовалась в партию "Россия будущего".

В сентябре 2020 года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации этой структуры в связи с неучастием в выборах в течение семи лет подряд.

Соратники Навального с 2012 года предпринимали попытки зарегистрировать свою партию под разными наименованиями ("Народный альянс", "Партия прогресса", "Россия будущего"), однако каждый раз получали отказ Минюста либо из-за ошибок в оформлении документов, либо потому, что под этими названиями уже зарегистрированы другие партии.

Лидер новой "России будущего"

В инстаграме лидера новой партии Моисеевой сообщается, что она корпоративный юрист, медиатор для бизнеса, профессиональный переговорщик, профайлер, VIP-консультант безопасности бизнеса и семейных активов.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Моисеева включена в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 11 февраля 2020 года. В числе видов деятельности значатся работа в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, торговля по почте и интернету, деятельность агентств недвижимости, услуги в бухгалтерском учете, финансовом аудите и другие.

В банке данных федеральной службы судебных приставов (ФССП) содержатся два исполнительных производства в отношении Моисеевой. Одно, прекращенное на следующий день после регистрации партии - о задолженности по кредитным платежам (сумма не указана) на основании решения Первореченского суда Владивостока от 26 августа 2014 года, второе - о взыскании налогов и сборов на 36 тыс. рублей на основании решения инспекции ФНС №18 по Москве от 2 марта 2021 года.

"Интерфаксу" не удалось созвониться с Моисеевой и представителями "РБ".