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Власти Ялты пообещали, что устранять последствия потопа будут всю ночь

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации последствий сильнейшего ливня в Ялте будут продолжаться всю ночь, сообщила глава администрации города Янина Павленко в фейсбуке.

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"Ликвидация последствий ЧС в Ялте идет и будет идти безостановочно. Важнейшие из первоочередных задач - полностью восстановить подачу воды и электричества! С ночи начали развозку питьевой воды", - написала Павленко.

По ее данным, без централизованного водоснабжения остается большая часть ялтинского региона. В обеспечении людей водой задействованы 15 водовозок, одна из крупнейших торговых сетей раздает бутылки бесплатно.

В расчистке улиц и откачке воды в Ялте, как уточнила Павленко, участвуют тысяча человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Затопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 280 человек. Один человек погиб, 11 получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

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