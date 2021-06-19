На борту упавшего Л-410 находился совладелец разреза "Кузнецкий Южный"

На месте падения самолета Л-410 в районе кузбасского аэродрома Танай Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совладелец ООО "Разрез Кузнецкий Южный" (Кемеровская область, находится на этапе строительства, добывает уголь открытым способом) Тимур Франк был в числе пассажиров разбившегося в Кемеровской области самолета Л-410, сообщили "Интерфаксу" в субботу источники, знакомые с ситуацией.

"Среди погибших его нет, он жив. По состоянию информация противоречивая", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в региональном центре медицины катастроф агентству подтвердили наличие Франка среди пассажиров, однако не уточнили его состояние. Как сказал представитель центра, "идет обследование".

Тимуру Франку (через ООО "Адонис") принадлежит 69% ООО "Альфа", которое, в свою очередь, владеет 44,09% ООО "Разрез Кузнецкий Южный".

Как сообщалось, разрез "Кузнецкий Южный" проектной мощностью 5 млн тонн угля в год приступил к угледобыче в конце 2020 года - начале 2021 года. Согласно официальному сайту компании, выход на проектную мощность намечен к 2023 году.

19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате самолета на аэродром вылета. При развороте он, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

По данным транспортной прокуратуры и Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета России, при крушении погибли четыре человека.