Ограничения по COVID-19 продлены в Калмыкии до 18 июля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Калмыкии рекомендовали работодателям Элисты и Целинного района республики перевести пожилых сотрудников на дистанционный режим, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 18 июля включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодателям в Элисте и Целинном районе республики предлагается перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим. В регионе сохраняются ранее объявленные меры предосторожности, продлен запрет на проведение массовых мероприятий за исключением проведения представлений в театрах, но с ограничением количества зрителей.

По данным регионального штаба, в республике выявлены 21 тыс. 231 случай заражения COVID-19, выздоровели 20 тыс. 507 пациентов, скончались 398 заболевших.