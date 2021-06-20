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Ограничения по COVID-19 продлены в Калмыкии до 18 июля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Калмыкии рекомендовали работодателям Элисты и Целинного района республики перевести пожилых сотрудников на дистанционный режим, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.

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"Решением регионального Оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии в республике продлен период действия ограничительных мер до 18 июля включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодателям в Элисте и Целинном районе республики предлагается перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим. В регионе сохраняются ранее объявленные меры предосторожности, продлен запрет на проведение массовых мероприятий за исключением проведения представлений в театрах, но с ограничением количества зрителей.

По данным регионального штаба, в республике выявлены 21 тыс. 231 случай заражения COVID-19, выздоровели 20 тыс. 507 пациентов, скончались 398 заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Калмыкия COVID-19 коронавирус

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