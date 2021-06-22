Власти пообещали начало ревакцинации в Москве через несколько дней

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ревакцинация в Москве может быть запущена через несколько дней, заявил во вторник глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Такая перспектива рассматривается, логика всех событий эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное урегулирование ревакцинации (...) Через несколько дней это будет возможно", - сказал Хрипун на пресс-конференции, посвященной вакцинации от COVID-19 в Москве.

Накануне, 21 июня, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что министерство готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Министр отметил, что повторная вакцинация позволит выработать у уже привитых граждан достаточный уровень антител для защиты от новых штаммов коронавируса, включая так называемый индийский.

"Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

Он добавил, что "если ситуация будет спокойная", то ревакцинацию нужно будет проводить раз в 12 месяцев.