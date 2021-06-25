Песков намерен в ближайшее время привиться вакциной "Спутник Лайт"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на имеющийся у него высокий титр антител к коронавирусу и Т-клеточный иммунитет, в ближайшие недели привьется вакциной "Спутник Лайт".

"Я пока не поставил (вакцину - ИФ), потому что у меня очень высокие антитела и у меня Т-клеточный иммунитет, но вы видите, что у нас новые рекомендации, буквально на этой неделе пришли рекомендации врачей о том, что даже с высокими антителами лучше прививаться", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Поэтому, а также, исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшие недели планирую сделать однофазовый "Спутник Лайт", - добавил Песков.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. Препарат стал четвертой зарегистрированной в России вакциной отечественного производства.