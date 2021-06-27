Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 27.06В России 5 451 291+20 538В мире 180 783 947+373 867

Подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море на заводские ходовые испытания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

Как отметили в военном ведомстве, планируется, что испытания ДЭПЛ "Магадан" продлятся 20 дней.

"Магадан" - третья подводная лодка серии, строящейся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности.

Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Петербург Балтийское море Минобороны РФ Магадан Тихоокеанский флот

Новости по теме

Новости

Две заключенные погибли в колонии Ивановской области

Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией

Минобрнауки РФ не стало связывать вопрос поступления в вузы с вакцинацией

Вакцинацию от COVID работающих в РФ иностранцев поручено провести до 15 июля

Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина

Денег даже на неделю отпуска не оказалось почти у каждого третьего россиянина
Пандемия коронавируса

Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 20,5 тысяч

Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил 20,5 тысяч

В Крыму объявили штормовое предупреждение еще на двое суток

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 июня

Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Что произошло за день: суббота, 26 июня

В Брянской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');