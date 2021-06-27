Подлодка "Магадан" вышла в Балтийское море на заводские ходовые испытания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

Как отметили в военном ведомстве, планируется, что испытания ДЭПЛ "Магадан" продлятся 20 дней.

"Магадан" - третья подводная лодка серии, строящейся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта этого года в высокой (91%) степени готовности.

Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").