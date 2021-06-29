Директор центра Гамалеи допустил рост смертности от COVID до 5-10%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Из-за постоянных мутаций коронавируса летальность от инфекции COVID-19 может вырасти с 2% до 5-10%, заявил на пресс-конференции директор Центра имени Гамалеи Минздрава, академик Александр Гинцбург.

"В определенном проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%", - сказал он.

Академик добавил, что "вакцинация совершенно необходима, особенно это стало актуально в последние несколько недель - стало очевидно, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует".

Гинцбург назвал правильным решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто переболел: "Переболел в легкой форме - не значит, что защитился".

В России с июня распространяется так называемый штамм коронавируса "дельта", который ранее назывался индийским. Он отличается более высокой контагиозностью и более быстрым развитием симптомов заболевания. "Дельта" распространяется быстрее других штаммов и имеет тенденцию их вытеснять.

21 июня глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил, что "дельта" заразнее других штаммов, но добавил, что ранее привитых позволяет обрести им достаточный уровень антител в крови для того, чтобы защититься от индийского и всех других штаммов. По его словам, ведомство рекомендует при росте заболеваемости проходить ревакцинацию раз в полгода, а "в спокойное время" - раз в год.

23 июня мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "дельта" привела к росту смертности и числа тяжелых заболеваний и что этот штамм требует от граждан в два раза большего уровня иммунитета.

Прививать россиян от COVID-19 официально начали с декабря. 29 июня президент РАН Александр Сергеев отметил, что на этот момент полностью привились около 11,5% россиян и что темпы вакцинации пока остаются низкими.