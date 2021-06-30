Сахалинцы потребовали отменить обязательную вакцинацию в регионе

Кроме того, они хотят, чтобы главного санврача области привлекли к уголовной ответственности

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Участники схода, прошедшего вечером в среду у ДК "Родина" в Южно-Сахалинске, потребовали отмены постановления главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Как сообщили "Интерфаксу" в инициативной группе горожан, о проведении народного схода с участием около 100 человек они заранее уведомили мэрию Южно-Сахалинска. По их данным, около 100 человек и собралось вечером в среду на площадке возле ДК, где разрешены такие мероприятия.

Поводом для собрания стало постановление главного санитарного врача Сахалинской области Ольги Фунтусовой, согласно которому с 21 июня в регионе объявлена обязательная иммунизация групп риска.

Собравшиеся в среду у ДК "Родина" говорили, что они не против вакцинации, но за соблюдение конституционных прав граждан - каждый человек сам должен решать, прививаться ему или нет.

Выступавшие завили, что после выхода постановления об обязательной вакцинации на предприятиях и в организациях региона, в том числе в учебных заведениях, работодатели начали оказывать давление - тех, кто не пройдет вакцинацию, грозят отстранить от работы без зарплаты. Аналогичное давление оказывается и на студентов.

Требования протестующих

Собравшиеся единогласно приняли резолюцию с требованием отмены постановления главного санврача региона об обязательной вакцинации и привлечения ее к уголовной ответственности.

Кроме того, прокуратуру и СКР призвали дать оценку действиям должностных лиц Сахалинской области по введению обязательной вакцинации граждан. Резолюцию направят в региональные и федеральные органы власти.

Сахалинцы продолжают сбор подписей под обращением к руководству страны о нарушении в регионе конституционных норм о добровольности прививок. По данным активистов, под обращением свои подписи оставили уже более 600 человек. Сбор подписей планируют завершить 10 июля на митинге.

Сход продолжался час в спокойной обстановке в присутствии сотрудников полиции. Данными полиции о количестве участников акции агентство не располагает.

Постановление о вакцинации

Главный санитарный врач Сахалинской области Фунтусова 17 июня объявила о своем постановлении, согласно которому с 21 июня в регионе объявлена обязательная иммунизация групп риска. Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации, - работники правоохранительных органов, образования, здравоохранения, соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов. Также вакцинироваться должны государственные и муниципальные служащие.

По ее словам, прививка будет обязательной для не менее 60% работников в каждом трудовом коллективе, отказаться от вакцинации можно будет только по медотводам.