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Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Приамурье

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Амурской области из-за резкого увеличения случаев заражения COVID-19 приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, в том числе, задействованных в сферах массового взаимодействия с населением, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий населения подписала главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние четыре недели вырос в четыре раза. Возросли объемы госпитализации", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическая ситуация в регионе, по заявлению властей Приамурья, усугубляется сложной гидрологической обстановкой. В области действует режим ЧС межрегионального характера федерального уровня реагирования. Возрастает угроза возникновения и распространения COVID-19, в том числе при формировании групп населения на пунктах временного размещения.

В постановлении отмечается, что обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси и другие.

Кроме того, в перечне студенты старше 18 лет, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, "вахтовики", волонтеры, а также государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Амурская область Коронавирус

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