Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Повышение цен стало четвертым у компании с начала года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены на автомобили Lada на 2-4% на фоне роста цен на металл, следует из обновленных прайс-листов компании.

Цены на стандартные комплектации модификаций самой популярной и наиболее бюджетной модели Granta повышены от 1,9% до 2,3%. Седан Vesta подорожал на 2%. Более резко подорожали Lada Xray и модификации Largus - в среднем на 3,6%.

Lada Niva и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) подорожали на 2,2%. Трехдверная Lada Niva Legend (бывшая 4х4) подорожала на 2,1%, пятидверная - сразу на 4,4%.

Для "АвтоВАЗа" это четвертое повышение цен с начала года. Последний раз они, по данным открытых источников, индексировались в мае - также в среднем на 2%.

В конце июня президент "АвтоВАЗа" Николя Мор говорил журналистам, что компания не в полной мере переложила рост цен на металл в стоимость автомобилей Lada и ведет переговоры с металлургами о скидках на сырье, рассчитывая на улучшение конъюнктуры к концу года.

"Мы попросили поставщиков вести ценообразование в большем соответствии с реалиями автопрома и авторынка России по сравнению с ценами для глобального рынка. Несмотря на это, полностью избежать влияния увеличения цен на сырье и, в частности, на сталь в стоимости нашего автомобиля мы не можем", - констатировал он.

По его словам, "сталь занимает серьезный процент как в массе, так и в себестоимости автомобиля", не уточняя показатели по долям, и говорил, что в сложившейся ситуации ""АвтоВАЗ" никоим образом не сможет как-то "проглотить" или скомпенсировать влияние произошедшего и продолжающегося увеличения цен на сталь". "Эти цены имеют значимую составляющую в розничной стоимости нашей продукции. Мы ожидаем, что их уровень вернется или, по крайней мере, несколько стабилизируется, снизившись до конца года", - говорил Мор.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контрагентами "АвтоВАЗа" среди металлургов, в частности, являются ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), Белорецкий меткомбинат "Мечела" (АО "БМК"). Металлопрокат автопроизводителю поставляет ПАО "Северсталь", сообщившее в феврале о подписании с "АвтоВАЗом" первого с 2012 г. годового контракта.

По данным Росстата об индексе потребительских цен, стоимость новых легковых автомобилей отечественной сборки с начала года выросла на 7,09%, на иномарки - на 7,2%. В мае холоднокатаный прокат подорожал почти на 17% по сравнению с апрелем.

Металл дорожает, российское правительство ищет меры для сдерживания роста цен с конца прошлого года. Обсуждалось изменение налогообложения для металлургов и создание системы скидок по социальным и инфраструктурным стройкам, а также гособоронзаказу. На рост цен на металл жаловались строители, энергокомпании и машиностроители.