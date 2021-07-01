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Кремль счел элементом "красной линии" внешнее управление Украиной

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Управление Украиной извне - это "красная линия", президент РФ Владимир Путин и руководство страны готовят такие меры безопасности, которые застрахуют Москву на случай провокационных устремлений Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это "красная линия", Украина не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием других стран, точнее, другой страны - США. Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, я имею в виду проблемы Донбасса, можно путем вступления в НАТО, путем вступления в антироссийский военный союз", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Песков подчеркнул, что это является очень серьезным заблуждением. "Устремление в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему Европейскому континенту, фактически может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", - отметил он.

Для президента РФ, заметил Песков, это является большой обеспокоенностью и "причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на Европейском континенте".

"Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин и руководство России заранее занимаются архитектурой всех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных устремлений Украины", - сказал Песков.

Накануне, 30 июня, Путин в ходе "прямой линии" заявил, что президент Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление".

Дмитрий Песков Украина Владимир Путин

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