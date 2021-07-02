Пункты проката электросамокатов проверят в Пятигорске из-за лихачей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рейды по изъятию электросамокатов из незаконно установленных пунктов проката начались в Пятигорске, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что поводом для проверок стали многочисленные обращения к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову жителей и гостей города о том, что в Комсомольском парке и курортной зоне невозможно спокойно прогуливаться из-за электросамокатов.

При этом, есть и видео, предоставленные водителями, на которых управляющие самокатами лавируют на достаточно высокой скорости в темное время суток между машинами.

"Нарушителей будем наказывать", - написал Ворошилов в своем инстаграме.

Первые два рейда были проведены в районе Железнодорожного вокзала и в Комсомольском парке. Теперь они будут проходить постоянно.