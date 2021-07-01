Ялта начнет открывать пляжи для купания в пятницу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Запрет на купание в Ялте, где устраняют последствия наводнения, начнут снимать в пятницу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи первыми", - написала Павленко в четверг на своей странице в фейсбуке, отвечая на вопрос в комментариях.

Купание запрещено в Ялте с 18 июня из-за последствий ливней. Как сообщалось, пляжи будут открывать поэтапно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что, вероятно, больше всего времени понадобится для нормализации показателей в центре города – не меньше недели.

Всего в ялтинском регионе 86 пляжей. На восьми из них предстоит повторно проверить дно из-за возможного мусора, но спасатели не могут приступить к этой работе из-за мутности воды.

Специалисты Роспотребнадзора начали отбор проб морской воды в понедельник. Первыми обследуют пляжи от Фороса до Алупки, которые находятся западнее самой Ялты.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило около 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

26 июня в Ялте за два часа выпала полмесячная норма осадков. В Ялте ввели запрет на купание в море, потому что в воду смыло грязь и грунт и она окрасилась в буро-серо-зеленый цвет. Однако некоторые туристы игнорировали запрет.