Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Ялта начнет открывать пляжи для купания в пятницу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Запрет на купание в Ялте, где устраняют последствия наводнения, начнут снимать в пятницу, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи первыми", - написала Павленко в четверг на своей странице в фейсбуке, отвечая на вопрос в комментариях.

Купание запрещено в Ялте с 18 июня из-за последствий ливней. Как сообщалось, пляжи будут открывать поэтапно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что, вероятно, больше всего времени понадобится для нормализации показателей в центре города – не меньше недели.

Всего в ялтинском регионе 86 пляжей. На восьми из них предстоит повторно проверить дно из-за возможного мусора, но спасатели не могут приступить к этой работе из-за мутности воды.

Специалисты Роспотребнадзора начали отбор проб морской воды в понедельник. Первыми обследуют пляжи от Фороса до Алупки, которые находятся западнее самой Ялты.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило около 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Власти предварительно оценили прямой ущерб от наводнения в 12,5 млрд рублей.

26 июня в Ялте за два часа выпала полмесячная норма осадков. В Ялте ввели запрет на купание в море, потому что в воду смыло грязь и грунт и она окрасилась в буро-серо-зеленый цвет. Однако некоторые туристы игнорировали запрет.

Наводнение в Крыму

10
ЯлтаКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчьКерчьЯлтаКерчь
Ялта
Ялта Крым

Новости по теме

Новости

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ростовской области

Туроператоры не увидели роста спроса на отели Кубани после смягчения требований

Туроператоры не увидели роста спроса на отели Кубани после смягчения требований

Что произошло за день: четверг, 1 июля

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Twitter и Facebook грозят штрафы в 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Twitter и Facebook грозят штрафы в 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Брат Елены Батуриной задержан

Против Виктора Батурина завели дело о покушении на мошенничество

Росгидромет пообещал россиянам июль теплее нормы

Суд прекратил дело о ДТП с участием Александра Ширвиндта

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');