Суд обязал следствие провести дополнительную проверку смерти Тесака

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд признал необоснованным решение следователя не возбуждать уголовное дело по итогам проверки обстоятельств гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО Челябинска и обязал следствие провести дополнительную проверку. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Это решение принято по апелляции адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика на решение Центрального районного суда, который признал действия следователя законными.

"Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича", - говорится в пресс-релизе.

Адвокат Михальчик говорил, что следователь дважды отказывался возбуждать уголовное дело.

Марцинкевича нашли в СИЗО мертвым 16 сентября. Незадолго до смерти он признался в причастности к убийству двух человек в 2007 году. В СК убеждены, что он покончил с собой. Адвокату известно о следах травм от пыток, обнаруженных на теле Марцинкевича, он предполагает, что его клиента убили, а от защиты и семьи скрывают информацию об этом.