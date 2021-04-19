Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Суд обязал следствие провести дополнительную проверку смерти Тесака

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд признал необоснованным решение следователя не возбуждать уголовное дело по итогам проверки обстоятельств гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО Челябинска и обязал следствие провести дополнительную проверку. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Это решение принято по апелляции адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика на решение Центрального районного суда, который признал действия следователя законными.

"Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича", - говорится в пресс-релизе.

Адвокат Михальчик говорил, что следователь дважды отказывался возбуждать уголовное дело.

Марцинкевича нашли в СИЗО мертвым 16 сентября. Незадолго до смерти он признался в причастности к убийству двух человек в 2007 году. В СК убеждены, что он покончил с собой. Адвокату известно о следах травм от пыток, обнаруженных на теле Марцинкевича, он предполагает, что его клиента убили, а от защиты и семьи скрывают информацию об этом.

Максим Марцинкевич ФСИН Челябинск СКР Челябинский областной суд Алексей Михальчик

Новости по теме

Новости
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

Генпрокуратура напомнила, что нельзя публиковать призывы к незаконным акциям

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Число IT-преступлений в России в январе-марте выросло в 1,5 раза

Российские военные начали межвидовые учения на Северном флоте

Пандемия коронавируса

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');