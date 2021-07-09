Путин посетит авиасалон "МАКС-2021"
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует посетить международный авиакосмический салон "МАКС-2021", который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что президент посетит "МАКС", - сказал Песков в пятницу журналистам.
Совещание по авиационной проблематике с участием президента России состоится 20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021, сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов.