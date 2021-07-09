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Путин посетит авиасалон "МАКС-2021"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует посетить международный авиакосмический салон "МАКС-2021", который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Мы ожидаем, что президент посетит "МАКС", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Совещание по авиационной проблематике с участием президента России состоится 20 июля в рамках авиасалона МАКС-2021, сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

МАКС-2019

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Во время открытия авиасалона МАКС-2019Вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда AurusУчебно-боевой самолет Як-130Авиалайнер Embraer E195-E2 (справа) и Airbus А350-900Промоутеры на авиасалоне МАКС в ПодмосковьеАвиатехника на МАКС-2019Военный вертолет Ми-28НИстребитель пятого поколения Су-57Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А
Во время открытия авиасалона МАКС-2019
Владимир Путин Дмитрий Песков МАКС-2021

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