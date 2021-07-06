Что произошло за день: вторник, 6 июля

Крушение самолета на Камчатке, жертвы наводнения в Краснодарском крае, приговор Виктору Бабарико и новое дело против Никиты Белых

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Камчатке разбился самолет Ан-26. Связь с ним была потеряна утром во вторник, обломки нашли на склоне сопки Пятибратка и в море недалеко от аэродрома в поселке Палана. На борту находились 28 человек, включая главу поселка Палана. Все они погибли, тела ищут. Предварительные версии крушения - неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

- В России обновлен суточный антирекорд по числу умерших от коронавируса. Скончались 737 пациентов, из них в Москве - 114, в Санкт-Петербурге - 99. Заболели за сутки еще 23 378 человек, из них в столице - 5 498.

- Четыре человека погибли в Краснодарском крае из-за наводнения. Все случаи пришлись на Туапсинский район. По данным следствия, вечером во вторник в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в результате погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. В своем затопленном доме умер 71-летний мужчина. Также было обнаружено тело девочки.

- В России объявили о новых правилах тестирования на COVID после возвращения из-за границы. С 7 июля те, кто не привился и не переболел коронавирусом, должны будут в течение трех дней сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию до получения результатов. Если турист прошел полный курс вакцинации или переболел, ему сдавать тест после возвращения в Россию не требуется.

- Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Бывший руководитель "Белгазпромбанка" осужден по делу о получении взяток в особо крупном размере организованной группой. В мае 2020 года Бабарико покинул пост, чтобы баллотироваться в президенты Белоруссии, но вскоре стал фигурантом дела и был арестован.

- В Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии Марта Лятте. По данным ФСБ, он пытался получить секретную информацию от россиянина. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте провокацией.

- Никита Белых стал фигурантом нового уголовного дела. Бывшего губернатора Кировской области, который уже отбывает восьмилетний срок, подозревают в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК). По версии следствия, в 2015 году он обеспечил заключение договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из региональных компаний на 320 миллионов рублей. В дальнейшем деньги распределялись между заведомо неплатежеспособными компаниями.

- Сын Сергея Фургала подал документы на участие в выборах в Госдуму. Антон Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу №70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ".

- Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Ему было 92 года.