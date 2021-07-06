МВД заявило о заказном характере нападения на тамбовского активиста

Мужчина намеревался обратиться на "прямую линию" с Путиным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полиция Тамбовской области ведет поиск заказчика нападения на жителя региона, который подготовил обращение на "прямую линию" с президентом РФ.

"Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Березовка носило заказной характер, и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления", - сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время задержаны все четверо подозреваемых в нападении, они заключены под стражу.

"Предварительное расследование продолжается", - отметила Волк.

Нападение на тамбовского активиста

По данным полиции, 2 июля в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району обратился житель села Березовка и сообщил, что неизвестные напали на его отца. Как установили полицейские, злоумышленники встретили мужчину у его дома, нанесли три ножевых ранения, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

"В течение суток полицейские провели комплекс следственных действий. В ходе осмотра места происшествия удалось собрать достаточное количество следов, в том числе биологических. Затем было установлено транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники", - рассказала Волк.

Троих подозреваемых полиция задержала 3 июля в городе Мичуринске. Спустя двое суток был задержан еще один предполагаемый соучастник преступления.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль запросит информацию в МВД по поводу нападения на тамбовского активиста, подготовившего обращение на "прямую линию" с президентом с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. "Мы действительно видели эти сообщения и, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле об этом нападении.

По данным местных СМИ, активист вместе с жителями села подготовил обращение на "прямую линию" президента РФ с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. С ним связались из редакции "прямой линии" и попросили быть готовыми выйти в эфир. Однако в день "прямой линии" на территории сельсовета был отключен интернет.