Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Пляжи Сочи открылись после наводнения

Пляжи Сочи открылись после наводнения
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи завершают восстановительные работы после стихии, которая разрушила пляжи и подтопила десятки территорий и домовладений, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"За прошедшую ночь с пляжных территорий выведено чуть более 700 тонн нанесенного мусора. Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра", - сказал Копайгородский "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что город вернулся к обычному летнему функционированию спустя двое суток после выхода рек из берегов. В первые сутки после стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Во вторые сутки - пляжи.

В эти минуты завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района, добавил мэр.

"Нам удалось оперативно провести восстановительные работы. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. Сейчас проводится санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений", - сказал мэр.

На Сочи 4 и 5 июля обрушился ураган с ливнем. Один человек погиб, двое пострадали. Были затоплены десятки территорий и домовладений Адлерского и Хостинского районов. Компенсацию ущерба получат более 300 семей.

Сочи Краснодарский край

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала 15 сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в трех регионах РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

"Роскосмос" предупредил о скором сближении МКС с космическим мусором

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

У захватившего отделение Сбербанка в Тюмени были проблемы с психикой

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Захватчик заложников в банке в Тюмени сдался полиции

Обнаружены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Россиянам снова стали предлагать горящие туры

С захватчиком заложников в тюменском Сбербанке ведут переговоры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');