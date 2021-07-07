Пляжи Сочи открылись после наводнения

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи завершают восстановительные работы после стихии, которая разрушила пляжи и подтопила десятки территорий и домовладений, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"За прошедшую ночь с пляжных территорий выведено чуть более 700 тонн нанесенного мусора. Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра", - сказал Копайгородский "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что город вернулся к обычному летнему функционированию спустя двое суток после выхода рек из берегов. В первые сутки после стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Во вторые сутки - пляжи.

В эти минуты завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района, добавил мэр.

"Нам удалось оперативно провести восстановительные работы. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. Сейчас проводится санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений", - сказал мэр.

На Сочи 4 и 5 июля обрушился ураган с ливнем. Один человек погиб, двое пострадали. Были затоплены десятки территорий и домовладений Адлерского и Хостинского районов. Компенсацию ущерба получат более 300 семей.