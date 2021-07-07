Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Полтора десятка туристов спасли из горной ловушки в Геленджике

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Меньше суток понадобилось спасателям для обнаружения и возвращения 16 туристов, потерявшихся в горах Геленджика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города-курорта.

Информация о том, что три группы туристов не вернулись на базу "Куаго" возле Широкопшадской Щели поступила в ЕДДС Геленджика во вторник. На место выехали спасатели и волонтеры. Пока они добирались, работникам базы отдыха удалось обнаружить двоих взрослых и двух детей. Прибывшие спасатели разбились на три поисковые группы и отправились на поиски остальных заблудившихся.

Живых и невредимых туристов нашли в двух часах ходу от базы. Оказалось, что люди попали в природную ловушку: они взобрались на горный уступ, но путь отхода им отрезала река, уровень которой из-за дождей резко поднялся. Туристы разожгли на горном уступе костер и грелись в ожидании спасателей. Все 16 потерявшихся туристов были спасены и доставлены к месту дислокации на базу "Куаго, говорится в сообщении.

Вся спасательная операция заняла 18 часов.

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Геленджик Краснодарский край

Новости по теме

Новости

Мишустин рекомендовал регионам ограничить массовые мероприятия

По факту захвата заложников в банке Тюмени заведено уголовное дело

Пандемия коронавируса

Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%

Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%

Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

ФСБ задержала 15 сторонников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" в трех регионах РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Пляжи Сочи открылись после наводнения

Пляжи Сочи открылись после наводнения

"Роскосмос" предупредил о скором сближении МКС с космическим мусором

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');