Полтора десятка туристов спасли из горной ловушки в Геленджике

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Меньше суток понадобилось спасателям для обнаружения и возвращения 16 туристов, потерявшихся в горах Геленджика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города-курорта.

Информация о том, что три группы туристов не вернулись на базу "Куаго" возле Широкопшадской Щели поступила в ЕДДС Геленджика во вторник. На место выехали спасатели и волонтеры. Пока они добирались, работникам базы отдыха удалось обнаружить двоих взрослых и двух детей. Прибывшие спасатели разбились на три поисковые группы и отправились на поиски остальных заблудившихся.

Живых и невредимых туристов нашли в двух часах ходу от базы. Оказалось, что люди попали в природную ловушку: они взобрались на горный уступ, но путь отхода им отрезала река, уровень которой из-за дождей резко поднялся. Туристы разожгли на горном уступе костер и грелись в ожидании спасателей. Все 16 потерявшихся туристов были спасены и доставлены к месту дислокации на базу "Куаго, говорится в сообщении.

Вся спасательная операция заняла 18 часов.

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.