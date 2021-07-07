Решения Минтранса и МВД по электросамокатам могут быть не готовы к концу лета

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев сообщил, что решения о регулировании движения электросамокатов на данный момент прорабатываются в министерстве транспорта и МВД.

"Я писал письма и в Минтранс, и в МВД. Там идет совместная работа, прорабатывают какие-то решения. Не знаю, успеют ли до конца этого летнего сезона, но реальная работа идет", - сказал Фадеев журналистам в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

Глава СПЧ также сообщил, что общий подход к решению вопросов о регулировании движения самокатов "понятен". "Есть пример древний - это мопеды. Мопеды - это средства с маленьким двигателем 50 кубиков, небольшой мощностью, но это транспортное средство. (...) Надо, исходя из здравого смысла, все-таки понять, что является транспортным средством, а что - нет. Это полная дикость, когда на этих тяжелых самокатах (...) люди мчатся со скоростью 30-40 километров в час по тротуару, это же абсурд", - подчеркнул Фадеев.

Как сообщалось, в МВД России заявили о росте на 195% числа аварий с участием электросамокатов на территории РФ с начала года, всего зарегистрировано 112 происшествий.

Сейчас правовой статус средств индивидуальной мобильности не определен. Разработку соответствующего проекта постановления правительства РФ осуществляет Минтранс России.

При этом, по мнению председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, регулирование передвижения на электросамокатах не требует внесения поправок в закон, однако может быть включено в Правила дорожного движения.

Между тем, первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщал, что в Госдуме намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон. Исаев высказал мнение, что такой закон в России появится в ближайшие месяцы.