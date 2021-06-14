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Упавшего с электросамоката главу Кисловодска доставили в Москву

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Кисловодска (Ставропольский край) Александр Курбатов, которого в минувшую субботу прооперировали после падения с электросамоката, доставлен в Москву, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"Транспортировка в Москву прошла успешно, Александр Курбатов поступил в национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Значительных ухудшений состояния здоровья нет. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", - рассказал представитель мэрии.

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Как сообщалось, 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и сразу же был госпитализирован в тяжелом состоянии. При падении он получил серьезную черепно-мозговую травму.

Глава города был прооперирован в Кисловодске, его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым.

После операции Курбатова ввели в медикаментозную кому.

Кисловодск Александр Курбатов

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