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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
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Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг взаимодействует с потребителями технических газов, чтобы иметь данные о резервах кислорода на случай его нехватки для больных COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства и подчеркнули, что сейчас регионы получают достаточно медицинского кислорода.

"Предупреждая все возможные риски, в текущей эпидемиологической ситуации (когда растет количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, а, следовательно, увеличивается и потребность в кислороде), Минпромторг России анализирует возможности дополнительного наращивания резервов медицинского кислорода. Мы взаимодействуем с потребителями технических газов, чтобы иметь детальную информацию о резервах, которые можно использовать в случае появления такой необходимости", - сказали в ведомстве.

29 июня глава Минпромторга Денис Мантуров на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сказал, что производство медицинского кислорода в стране при необходимости может быть увеличено, а в настоящее время все предприятия страны выпускают в сутки около 2 тысяч тонн. Мантуров также отметил, что в ведомстве не видят проблем с кислородными концентраторами.

По официальным данным на утро 2 июля, за предшествующие сутки в России выявили 23 218 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли за сутки 679 заразившихся, это очередной антирекорд суточного прироста смертности с COVID-19.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Более 51% детей в Мумбаи в возрасте до 18 лет выработали антитела к COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Минпромторг Денис Мантуров коронавирус

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