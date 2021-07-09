Программы МАКС-2021 скорректируют из-за коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Организаторы Международного авиакосмического салона в Жуковском МАКС-2021 корректируют его программы, чтобы обеспечить безопасность гостей и выполнить противоэпидемиологические требования в условиях пандемии, сообщил сайт авиасалона.

Роспотребнадзор окончательно согласовал правила допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Посетителей с билетами будут пускать по QR-коду о вакцинации от коронавируса. При этом обсуждается возможность пропускать непривитых зрителей по отрицательному ПЦР-тесту, полученному за последние 72 часа, добавили организаторы.

"Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

Билетную и демонстрационную программы авиасалона скорректируют, чтобы не допустить массовых скоплений людей, но при этом дать посетителям возможность увидеть летную программу и осмотреть экспозицию. Организаторы "МАКС-2021" напомнили, что территория выставки позволяет разместить 200 тысяч человек.

"Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды. Билеты категории "Бизнес" остаются в продаже. Вводятся билеты класса Priority, дающие широкий набор дополнительных услуг во время посещения выставки. Приобрести билеты Priority можно на любой день, начиная со среды. Аналогичные билеты предлагались в предыдущие годы", - пообещали организаторы.

Гендиректор авиасалона Александр Левин через пресс-службу сообщил, что при подготовке противоэпидемиологических мер организаторы консультируются с Роспотребнадзором, региональными властями и учитывают российский и мировой опыт проведения крупных публичных мероприятий.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля.