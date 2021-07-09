Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Программы МАКС-2021 скорректируют из-за коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Организаторы Международного авиакосмического салона в Жуковском МАКС-2021 корректируют его программы, чтобы обеспечить безопасность гостей и выполнить противоэпидемиологические требования в условиях пандемии, сообщил сайт авиасалона.

Роспотребнадзор окончательно согласовал правила допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Посетителей с билетами будут пускать по QR-коду о вакцинации от коронавируса. При этом обсуждается возможность пропускать непривитых зрителей по отрицательному ПЦР-тесту, полученному за последние 72 часа, добавили организаторы.

"Загрузка сведений о наличии QR-кода или ПЦР-теста будет доступна всем посетителям выставки в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона МАКС. Необходимо будет загрузить сведения не менее, чем за 24 часа до посещения мероприятия", - говорится в пресс-релизе.

Билетную и демонстрационную программы авиасалона скорректируют, чтобы не допустить массовых скоплений людей, но при этом дать посетителям возможность увидеть летную программу и осмотреть экспозицию. Организаторы "МАКС-2021" напомнили, что территория выставки позволяет разместить 200 тысяч человек.

"Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды. Билеты категории "Бизнес" остаются в продаже. Вводятся билеты класса Priority, дающие широкий набор дополнительных услуг во время посещения выставки. Приобрести билеты Priority можно на любой день, начиная со среды. Аналогичные билеты предлагались в предыдущие годы", - пообещали организаторы.

Гендиректор авиасалона Александр Левин через пресс-службу сообщил, что при подготовке противоэпидемиологических мер организаторы консультируются с Роспотребнадзором, региональными властями и учитывают российский и мировой опыт проведения крупных публичных мероприятий.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
МАКС-2021 коронавирус Жуковский Московская область Роспотребнадзор Александр Левин

Новости по теме

Новости

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что привитые от COVID не распространяют вирус

Пандемия коронавируса

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');