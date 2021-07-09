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Саратовский Минздрав все же разрешил после прививки заниматься сексом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Саратовской области Олег Костин вынужден был разъяснять заявление своего заместителя Дениса Грайфера, который 8 июля посоветовал землякам воздержаться от секса после прививки от коронавируса.

"Секс - это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем жителей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе и секс, не рекомендованы после вакцинации", - процитировали слова Грайфера журналисты, например, из "МК". Он так ответил на вопрос, можно ли после прививки заниматься сексом.

Костин в пятницу рассказал, что накануне "весь вечер и всю ночь читал сообщения", как в региональной, так и в федеральной прессе по поводу высказывания своего заместителя.

"Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двоих детей, который воспринимает все усиленно", - посмеиваясь, сказал министр.

Он призвал всех "иметь разум и не переусердствовать", "тогда все можно".

"Я думаю, что сниму ограничения после его высказывания в этом направлении со словами: "Можно, но осторожно", - пошутил Костин.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Саратовская область Минздрав Олег Костин Денис Грайфер коронаавирус

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