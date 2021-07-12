Бизнес выделит 180 млн руб. владельцам затопленных в Крыму машин

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Владельцы автомобилей стоимостью менее 300 тысяч рублей, которые пострадали в результате наводнений в Крыму, получат компенсацию в полном объеме за счет денег благотворителей, а те, чьи машин дороже, - до 40% от их цены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы решили вопрос с автотранспортом, привлекли социально ответственный бизнес, (его представители - ИФ) перечисляют на благотворительный фонд 180 миллионов рублей. По стране за счет бюджетных денег этого не делали никогда, поэтому идем через внебюджетный фонд", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в понедельник.

"Машины разбили на две категории: автомобилисты, автомобили которых стоят до 300 тысяч рублей, получат их стоимость в полном объеме. Свыше 300 тысяч рублей, - к сожалению, мы исходим пока из сумм, которые есть в нашем распоряжении, - 40%", - добавил глава Крыма.

Выплаты планируется начать со следующего понедельника.

От автомобилистов из Керчи, Ялты и Бахчисарайского района поступило порядка 930 заявок. "Ущерб составляет 406 миллионов 890 тысяч рублей (рыночная стоимость машин - ИФ)", - уточнил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

Страховщики помогут только тем, у кого было КАСКО.

Ливни и наводнение

Ливни идут в Крыму практически ежедневно с конца мая. Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за циклона: двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные дожди накрыли Крым 4 июля. Больше всего происшествий - в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, там выпали две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов оказались в зоне подтопления.

Ущерб оценивается примерно в 10 млрд рублей, федеральные власти готовят документы для выделения средств.