В Геленджике осудили газовиков по делу о взрыве в гостинице в 2021 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Геленджикский городской суд вынес обвинительный приговор трем бывшим сотрудникам филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" по делу о взрыве газа в гостинице в Геленджике летом 2021 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Бывшие работники газораспределительной организации признаны виновными по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Им назначены наказания в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также им два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах.

Кроме того, судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального и материального вреда с осужденных и с АО "Газпром газораспределение Краснодар" солидарно взыскано более 20 млн рублей.

Взрыв газа произошел 13 июля 2021 года на первом этаже гостиницы "Азария", где располагался магазин.

"В результате взрыва погибли три человека, еще двое взрослых и 14-летняя девочка получили травмы. Взрыв стал следствием утечки газа из-за нарушения изоляции труб и образования в грунте блуждающих переменных токов при установке канализационного колодца в охранной зоне газопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования промышленной безопасности были нарушены сотрудниками геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар", отвечающими за эксплуатацию и ремонт газопроводов.

Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе "Газпром газораспределение Краснодар" этот судебный процесс комментировать не стали.

АО "Газпром газораспределение Краснодар" входит в группу "Газпром межрегионгаз", осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов.