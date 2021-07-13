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Гостиницы Адыгеи начнут требовать справку о прививке или тест на COVID

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Адыгея вводит требование об обязательном предъявлении сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для туристов, заселяющихся в гостиницы, и работников туротрасли, сообщается во вторник на сайте правительства республики.

Требования о подтвержденном иммунитете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъявляться к туристам, заселяющимся в гостиницы региона (за исключением детей до 16 лет), а также к работникам туристической отрасли, "к сотрудникам и посетителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению", говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве подтверждения кроме отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации подойдет также справка о перенесенном заболевании.

Эти же требования будут предъявляться участникам мероприятий, которые будут проводить органы государственной власти республики, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Проведение других массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий и свадеб под запретом.

Также из-за роста заболеваемости COVID-19 в республике предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля должны начать допускать к работе с людьми только сотрудников, не более полугода назад переболевших или привившихся против новой коронавирусной инфекции и имеющих соответствующий сертификат.

"Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора", - приводятся в сообщении слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

На 13 июля в республике зафиксировано 15 487 случаев заражения коронавирусом. Для приема ковидных пациентов развернуто 470 коек. Лечение в стационарах проходят 395 человек.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Адыгея Коронавирус

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