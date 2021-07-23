Астраханская область с понедельника введет ограничения для туристов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина принял решение о введении с понедельника требований к приезжающим в регион, сообщает пресс-служба главы области в пятницу.

"С 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода (подтверждающего факт вакцинации от коронавируса - ИФ) или предъявив отрицательный ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе осложнилась эпидемиологическая ситуация: за минувшие сутки обновлен максимум по числу зараженных новым коронавирусом - было выявлено 280 инфицированных.

Астраханские власти также приняли решение о закрытии торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнесс-залов, бассейнов, театров, кинотеатров, библиотек. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос.

По данным Минздрава региона, всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 355 случаев COVID-19. Скончались 1 011 человек.