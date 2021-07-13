Страховщики призвали в жару убирать из машины спреи и горючие жидкости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В большинстве действующих правил по программам страхования автокаско случаи возгорания жидкостей и газов внутри автомобиля из-за жары не покрываются страхованием. Такие разъяснения приводит Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в своем сообщении.

ВСС рекомендует при оставлении автомобиля на стоянке убирать из него все легко воспламеняющиеся жидкости и газы и не хранить их в автомобиле.

Стандартные полисы автокаско не покрывают риски возникновения пожара внутри автомобиля вследствие оставленных в нем во время жары газовых баллонов, спреев, спиртосодержащих жидкостей в баллончиках и других легковоспламеняющихся предметов. Обычно пожар или возгорание автомобиля по любой причине – это отдельный риск, он может быть включен в полис за дополнительную плату, уточняет ВСС.

При высоких температурах такие жидкости и газы могут воспламеняться, а при температуре на улице плюс 30 градусов по Цельсию температура воздуха внутри автомобиля, оставленного на стоянке, может быть значительно выше. Оставление внутри салона легко воспламеняющихся жидкостей и газов может быть интерпретировано как "грубая неосторожность", в выплате по каско страховщиком будет отказано.