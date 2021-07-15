Путин подтвердил, что посетит авиасалон МАКС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подтвердил, что планирует посетить авиасалон МАКС, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля.

"Традиционно я там бываю, приеду, конечно", - сказал он на встрече с гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрием Слюсарем.

Ранее о том, что Путин планирует побывать на авиашоу, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин проведет там совещание по авиастроению, а также по традиции будет наблюдать за демонстрационными полетами российской авиатехники.

Еще одна традиция, которой президент уже много лет следует, посещая МАКС, - это покупка российского мороженого для себя и сопровождающих его членов делегации.

Организаторы авиасалона сообщили, что скорректировали его программу в условиях пандемии. Посетителей будут пускать на шоу по билетам и QR-кодам о вакцинации от коронавируса, обсуждается также возможность пускать непривитых посетителей со свежим отрицательным ПЦР-тестом.