Жара в Уфе побила рекорд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрирован во вторник в Уфе, сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем 20 июля на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил плюс 34,5 градуса по Цельсию", - говорится в сообщении.

В 2004 году в этот день максимальная температура воздуха повышалась до плюс 33,4 градуса.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня в Башкирии сохранится жаркая погода, днем столбики термометров поднимутся до плюс 34 градусов. Прогнозируется кратковременные дожди с грозами, град и сильный ветер. В пятницу начнется постепенное снижение температуры воздуха до 22-27 градусов.