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Сайт Минобороны РФ подвергся атаке хакеров из-за рубежа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сайт Минобороны РФ подвергся DDos-атаке из-за рубежа, сообщило ведомство в пятницу.

"Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей", - говорится в сообщении.

"По имеющимся... подтвержденным данным, источник атаки на сайт Минобороны России находится вне пределов Российской Федерации", - отметили в Минобороны РФ.

Сейчас сайт Минобороны РФ работает. "Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, сайт ведомства подвергся DDoS-атаке в пятницу около 10:00. Часть пользователей может испытывать трудности с доступом к сайту, сообщили военные.

Минобороны РФ

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