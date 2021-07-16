Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

В Кремле сочли "вполне объяснимым" решение обязать военных изучить статью Путина

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "вполне объяснимым" решение руководства Минобороны включить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень обязательных для изучения документов в рамках военно-политической подготовки.

Ранее РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что статья Путина включена в список обязательной литературы для изучения российскими военнослужащими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не в курсе такого решения руководства Минобороны, но в то же время оценил его как "совершенно естественное".

"Нет, президент не знает об этом. Но с другой стороны это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий. Совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучают", - сказал представитель Кремля.

Статья об Украине

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

В ней он заявил, что воспринимает как трагедию охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы, и объяснил это попытками стравить между собой части единого народа. Россия, по его словам, открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".

Путин заявил, что адресовал эту статью народам обеих стран и "спонсорам" политического руководства Украины. На вопрос о том, почему статья была опубликована именно сейчас, Путин позже ответил, что одной из причин для этого стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия". Российский лидер также высказался о единстве русского, украинского и белорусского народов.

Президент РФ считает, что спорить с его статьей сложно, потому что она честная и основана на реальных исторических документах. По его мнению, их можно по-разному интерпретировать, но в основе лежат факты.

Дмитрий Песков Владимир Путин Минобороны РФ

Новости
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю "дельты" в заболеваемости COVID-19 по России в 70%

Пандемия коронавируса

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита
Пандемия коронавируса

Минздрав оценил число болеющих COVID-19 в 865 тысяч человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек
Пандемия коронавируса

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Самолет Ан-28 пропал под Томском с 13 людьми на борту

Совет Думы принял заявление по поводу однополых браков

Пандемия коронавируса

В Кремле увязали высокую смертность от COVID в РФ с недостаточной вакцинацией

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе
Пандемия коронавируса

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');