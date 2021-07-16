В Кремле сочли "вполне объяснимым" решение обязать военных изучить статью Путина

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "вполне объяснимым" решение руководства Минобороны включить статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в перечень обязательных для изучения документов в рамках военно-политической подготовки.

Ранее РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что статья Путина включена в список обязательной литературы для изучения российскими военнослужащими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не в курсе такого решения руководства Минобороны, но в то же время оценил его как "совершенно естественное".

"Нет, президент не знает об этом. Но с другой стороны это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий. Совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучают", - сказал представитель Кремля.

Статья об Украине

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на сайте Кремля на русском и украинском языках.

В ней он заявил, что воспринимает как трагедию охлаждение отношений между Россией и Украиной в последние годы, и объяснил это попытками стравить между собой части единого народа. Россия, по его словам, открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, "но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами".

Путин заявил, что адресовал эту статью народам обеих стран и "спонсорам" политического руководства Украины. На вопрос о том, почему статья была опубликована именно сейчас, Путин позже ответил, что одной из причин для этого стала угроза безопасности и активизация работы по проекту "анти-Россия". Российский лидер также высказался о единстве русского, украинского и белорусского народов.

Президент РФ считает, что спорить с его статьей сложно, потому что она честная и основана на реальных исторических документах. По его мнению, их можно по-разному интерпретировать, но в основе лежат факты.