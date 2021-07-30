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Социологи выяснили, что украинцы не считают себя одним народом с россиянами

Украинцы считают себя свободолюбивыми, гостеприимными, патриотическими и хитрыми в жизненных вопросах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Украинцы в массовом сознании не считают себя единым народом с россиянами и ощущают свои отличия от них, показало исследование Украинского института будущего, проведенное на фокус-группах. Исследование называется "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев".

"На самом деле украинцы четко отличают себя от россиян, четко считают, что мы - совсем другие, и это касается всех регионов, где проходили наши фокус-группы, - как на востоке, так и на западе. Поэтому в массовом сознании мы не являемся единым народом и, безусловно, мы ощущаем свое полное отличие от россиян. Одна из главных черт нашего отличия - это свободолюбие и умение сказать власти "нет" - в отличие от россиян", - заявил, представляя результаты исследования, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Как показали фокус-группы, украинцы считают, что отличаются от россиян децентрализацией власти во всех видах; наличием свободы слова, возможность. не соглашаться с властью; открытостью и искренностью; меньшей агрессией и невоспитанностью; большеим трудолюбием.

"У украинцев присутствует четкая идентификация - "мы другие". Главным отличием от россиян стало отношение к власти. Украинцы отрицают сакрализацию власти в соседней России, критически относятся к своим политическим руководителям, а неэффективные институции считают главной проблемой в развитии экономики и общества", - говорится в отчете.

Украинцы считают себя свободолюбивыми, гостеприимными, хозяйственными, хитрыми в жизненных вопросах, патриотическими и трудолюбивыми и не способными объединяться надолго, показало исследование.

Символами Украины фокус-группы определили флаг, гимн, герб, язык, украинские песни и украинскую музыку, национальную кухню, вышиванки и природу.

Среди ценностей украинцев респонденты выделили: свободное выражение мнения; возможность критиковать власть; индивидуализм в противовес коллективизму; национальная принадлежность; приверженность европейским ценностям. В то же время украинцам, согласно исследованию, свойственно отсутствие стабильности и прогнозируемости.

Как украинская мечта выделены: успешные люди - олигархи, чиновники и прокуроры; жизнь в успешной стране без коррупции; мирная страна. На индивидуальном уровне мечта украинцев: жизнь с достойной зарплатой и жизнь в прогнозируемой стабильной стране - уверенность в завтрашнем дне.

Фокус-групповое исследование институт провел совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в период с 10 по 15 июня 2021 года на всей территории Украины. Объем выборки составлял 12 фокус-групповых исследований (в каждой группе было по восемь участников), три возрастные категории: 18-30 лет, 31-54 года, 55 лет и старше; представители различных типов населенных пунктов: областные центры, другие города (не областные центры) и села; представители различных сфер деятельности, уровня дохода, уровня образования.

Недавнее социсследование группы "Рейтинг" показало, что 41% украинцев согласны, а 55% не согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы - один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству.

Украина Владимир Путин New Image Marketing Group Украинский институт будущего Вадим Денисенко

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