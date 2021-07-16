Жара в нескольких регионах РФ угрожает сахарной свекле и производству сахара

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Жаркая погода, установившаяся в последнее время в ряде регионов РФ, может негативно отразиться на урожае сахарной свеклы и производстве сахара в этом году. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в центре страны и Поволжье, которые являются одним из крупных производителей сахарной свеклы.

Погодный тормоз

"Установившиеся с начала июля жаркие сухие погодные условия, недостаточное количество осадков может привести к задержке развития сахарной свеклы во второй декаде июля", - сообщает Союзроссахар.

В частности, по данным на 11 июля, масса корня сахарной свеклы в Приволжском округе составила 98 граммов против 110 граммов в это же время в 2020 году. Масса ботвы также меньше – 149 граммов против 215 граммов. В Центральном округе эти показатели практически на уровне прошлого года, но, как прогнозирует Союзроссахар, жаркая погода может замедлить процесс развития растений во второй декаде июля.

В целом по РФ масса корня составила 171 грамм, ботвы – 252 грамма. Это выше средних четырехлетних значений.

Как считают в Союзе, начало переработки сахарной свеклы нового урожая в Краснодарском крае ожидается в первой половине августа. Согласно прежнему прогнозу, производство сахара должно было начаться в конце августа.

Прогнозы осторожные

Отсутствия дождей опасаются и в Sucden в России.

"Пока ситуация в зонах нашего присутствия хорошая. Но если не будет дождей, то она может ухудшиться", - заявил "Интерфаксу" финансовый директор компании Глеб Тихомиров.

По его словам, пока Sucden планирует в этом году произвести сахара на 20% больше, чем в прошлом.

Заместитель гендиректора холдинга "Продимекс" (ведущий оператор российского рынка сахара) Вадим Ерыженский отметил, что засуха в начале июня создала стрессовые условия для посевов сахарной свеклы. Однако июльские дожди стабилизировали ситуацию.

По его словам, посевы свеклы сейчас в хорошем состоянии. Их площадь по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 85 тыс. га. "В начале июля густота посевов составила в среднем 104 тыс. растений на 1 га, что является нормой. Средний вес корнеплода составил 83 грамма, что также является хорошим показателем для этого периода", - сказал он.

Вместе с тем Ерыженский не стал прогнозировать урожай свеклы, отметив, что "еще больше месяца до начала уборки, всякое может случиться". "Пока осторожно можно отметить, что ждем неплохой урожай", - сказал он.

Новые листья "вытянут" сахар

Как считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, в настоящее время, несмотря на поздний сев в большинстве регионов, посевы свеклы находятся в хорошем состоянии.

До середины июня было не слишком жарко и много дождей, а это именно то, что свекле больше всего нужно для роста. Сейчас она почти везде в бодреньком состоянии, показатели по весу корня и ботвы в ряде регионов выше, чем год-два назад", - сказал он, добавив, что это "не рекордные, но вполне приличные показатели".

"Однако если дождей в ближайшие недели не будет, это может закончиться печально. В Центральном Черноземье, особенно в Липецкой, Воронежской и соседних областях, поля от жары уже в приличных трещинах, - сообщил Иванов. - Какой бы свекла бодрой ни была, в случае сохранения такой погоды она сбросит листья. Если дождь пойдет через месяц, то начнут отрастать новые листья, они будут "вытаскивать" сахар из корнеплода".

Эксперт не исключил, что в какой-то степени возможно повторение в миниатюре ситуации 2010 года (самой сильной засухи за последние годы). "Если жара без дождей продлится слишком долго, то возможна заметная "просадка" и по урожайности, и по сахаристости", - сказал он.

В то же время Иванов сообщил, что ИКАР пока сохраняет июньский прогноз по производству сахара в этом году в объеме 6,1 млн тонн. "Свекла легче многих культур переносит засушливые условия, поскольку ее корни могут достигать глубины 2-2,5 метра. Однако при этом она, конечно, теряет темп роста, - сказал он. - К тому же посевы сахарной свеклы в РФ в этом году увеличились на 9,6%, что частично компенсирует возможное при сохранении жары снижение продуктивности".

"Но все будет зависеть от погоды", - отметил он, заявив, что надежду дают метеорологи, которые на будущей неделе прогнозируют в Центральном Черноземье – а на него приходится 2/3 производства сахара в РФ – дожди и спад жары.

Сахарная свекла в этом году посеяна на 1,022 млн га.

Как сообщалось, Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор сахарной свеклы на уровне 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 2020 году), производство сахара – в 6 млн тонн. Этого, как отмечало ведомство, вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка.