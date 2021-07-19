Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, новый боевой самолет "Сухого", допуск двух российских пловцов на Олимпиаду

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Якутии природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС. Огонь остановился в четырех километрах от поселка Сюльдюкар. Всего в республике огнем охвачено более 1,5 миллиона гектаров леса. В соседней Иркутской области горит более 37 тысяч гектаров леса, в Приморском крае - около 3 тысяч гектаров, там площадь пожаров за сутки выросла в десять раз. Два лесных пожара тушат в заповеднике "Сихотэ-Алинский", где обитают краснокнижные амурские тигры.

- "Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета - им стала компания "Сухой". Речь идет о принципиально новом военном самолете, который будет представлен в первый день авиасалона МАКС-2021. Госкорпорация также показала контуры самой машины.

- Власти Афганистана и представители "Талибана" (запрещен в РФ) обязались беречь гражданскую инфраструктуру. По итогам переговоров в Катаре стороны также договорились сотрудничать по вопросу доставки гуманитарной помощи, продолжать переговоры о мирном урегулировании, но о прекращении огня в совместном заявлении упоминаний нет.

- Российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева допустили к Олимпиаде в Токио. Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с россиян временную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией плавания (FINA).