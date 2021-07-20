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Более 90 лесных пожаров тушат в Якутии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Якутии проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров, сообщает во вторник пресс-служба регионального министерства экологии.

Всего в регионе действует 205 природных пожаров. В борьбе с огнем принимают участие 2106 человек, они используют 290 единиц техники. За прошедшие сутки было ликвидировано 27 пожаров на площади 56, 2 тыс. га.

"Привлечено 690 человек федерального резерва, из них 60 человек Якутское авиаотделение ФБУ "Авиалесоохрана" и 630 человек прибывших на территорию республики с других регионов", - цитирует пресс-служба министерства экологии Якутии главу департамента лесного надзора Владимира Иванова.

По информации ведомства, сейчас огонь подобрался на расстояние менее 5 км сразу к четырем населенным пунктам в Якутии - поселкам Сюльдюкар, Ерт, Дикимдя и Магарас.

Якутия

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