Красноярскую медсестру уличили в подделке более 50 справок о прививке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полицейские выявили факт подделки более 50 сертификатов о профилактических прививках от коронавируса в Красноярске, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по краю.

Подделкой официальных документов занималась медсестра одной из поликлиник в Железнодорожном районе Красноярска. В сертификаты она вносила недостоверные сведения о прививках, после чего передала их заказчикам.

"Оперативниками выявлен 51 факт подделки. За данные "услуги" злоумышленница получала незаконное вознаграждение, сумма которого в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Женщина отпущена под обязательство о явке.

В поликлинике проведен обыск, изъята документация.