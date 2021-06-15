Ограничения по коронавирусу возвращают в Хабаровском крае

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Хабаровского края принял решение вернуть ряд ограничительных мер для снижения темпа распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщает во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

"Роспотребнадзор рекомендовал, и штаб поддержал предложения по переводу на дистанционный режим работы лиц старше 65 лет и беременных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее постановление будет подписано на этой неделе.

Кроме этого, вылет в северные районы края будет разрешен только при отрицательном ПЦР-тесте. Для жителей этих районов он бесплатный. Диагностика будет оплачена из резервного фонда правительства региона. Предположительно ограничения вступят в силу с 17 июня.

"Главам городов и районов рекомендовано принимать самостоятельные решения по ограничительным мероприятиям и проведению массовых мероприятий. Так в Охотском районе уже приняты решения остановить работу пришкольных летних лагерей. В нескольких сёлах Хабаровского района полностью отменены все массовые мероприятия", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Охотском районе количество ковид-пациентов выросло до 165 человек, но большинство переносит вирус в легкой форме. В районе 2 поселка на карантине (Новое Устье и Вострецово). Помимо этого, больница № 11 в Хабаровске полностью переходит в режим работы коронавирусного госпиталя. Прием плановых пациентов там прекращён, разворачиваются дополнительные койки - пока на 150 мест.

На сегодняшний день в крае развернуто 629 коек, заполняемость фонда по краю составляет 90%, в Хабаровске - 98%. Минсоцзащиты передала больницам края 100 кислородных концентраторов, говорится в сообщении. Минздрав отмечает, что среди зараженных коронавирусом стало больше детей и молодежи. За последние сутки в Хабаровском крае выявлено 79 новых случаев коронавируса. Общее количество достигло 53 тыс. 387 человек. Умерли 437 пациентов.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к шахматной рассадке в кинозалах, но пока это предложение на стадии обсуждения. Также предлагается увеличить количество пунктов выездной вакцинации. На сегодняшний день привито около 130 тыс. человек. Для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 630 тысяч человек. Дополнительно регион получил 5,1 тыс. доз вакцины, она распределена по медучреждениям.