Синоптики пообещали петербуржцам продолжение жары в августе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Недолгое похолодание в Петербурге вновь сменится аномальной для региона жарой, сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

По его словам, похолодание городу с понедельника принес циклон, который находится в Баренцевом море, в районе Шпицбергена.

В ночь на среду в Петербурге ждут более интенсивных осадков - гроз и ливней, но этого не хватит, чтобы поднять уровень воды в водоемах и хорошо увлажнить землю, считает эксперт.

В будни на этой неделе днем в регионе будет от 20 до 25 градусов тепла. С выходных температура снова пойдет вверх, и ко Дню ВМФ ожидается 25-27 градусов.

Со следующей недели в Петербурге погоду опять будет определять антициклон, установится тридцатиградусная жара, сказал Колесов.

"Насколько (этот период) будет продолжительный - тяжело сказать. Но у нас составлен предварительный долгосрочный прогноз, который говорит о том, что август должен быть все-таки теплым, аномальные температуры воздуха предполагаются по всему нашему региону", - отметил начальник Гидрометцентра Петербурга

Предполагается, что норма будет превышена на 1-3 градуса. Первая декада августа будет более сухой, с кратковременными дождями и температурой около 27-32 градусов. Больше дождей ожидается во второй и третьей декаде августа. Средняя температура составит 16-21 градусов тепла, в отдельные дни - до 22-27 градусов.

"Но явный циклон через нас не проходит, он остается на севере, над Скандинавией", - добавил Колесов.

По его словам, в Петербурге сложились уникальная летняя погода, когда в течение двух месяцев наблюдались два аномально жарких периода, а среднесуточная температура воздуха иногда превышала норму на 7-12 градусов.

"Плюс перекрыта температура воды - в Неве 25 градусов, не было такого еще", - сказал Колесов. Температурные значения июня и 19 дней июля превзошли рекорды 1972 и 2010 годов, хотя, по его прогнозу, в целом жаркий июль 2010-го за счет наступившего сейчас похолодания перекрыть не удастся.